На Пулковском шоссе загорелась «ГАЗель», затем прогремел взрыв

В Петербурге в Московском районе города 1 июня произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого «ГАЗель» загорелась. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе Северной столицы на Пулковском шоссе, прямо напротив магазина строительной техники горела «ГАЗель».

Все произошло примерно в 20:00.

На кадрах, опубликованных очевидцем происходящего, видно, что с возгоранием транспортного средства пытаются справиться трое мужчин. Они стараются потушить пожар с помощью воды и огнетушителя. Однако задуманное им не удается, и пламя только усиливалось.

Через некоторое время, когда мужчины были уже поодаль от горевшего транспортного средства, прогремел небольшой взрыв внутри ТС.

Как сообщал мужчина, который снимал происходящее на камеру, к месту случившегося ехала машина сотрудников пожарной охраны.

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