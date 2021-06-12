Спасатели тушили квартиру во Фрунзенском районе

Вечером 12 июня во Фрунзенском районе произошел пожар. На Тамбовской улице, 3 загорелась двухкомнатная квартира.

Сообщение о возгорании поступило в 19:45. ул. Тамбовская, д. 3.

Выгорела комната площадью 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 20:24.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Портовой загорелось ремонтируемое здание. В здании, которое капитально ремонтируется, а именно в помещении общей площадью 400 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 25 квадратных метров.