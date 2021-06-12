Бельгия — Россия: Лукаку открыл счёт

Россия пропускает первой в матче с Бельгией.

Счет в матче открыл нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Он забил на 10-й минуте встречи.

Матч проходит на стадионе «Санкт – Петербург». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня все станции метрополитена работают в круглосуточном режиме.

Сборные последний раз встречались в отборочном турнире Евро-2020. Тогда России уступила Бельгии в обеих встречах (1:4 и 1:3).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.