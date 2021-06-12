Стало известно, почему Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным

Стало известно, почему Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Путиным.

Как пишет е The New York Times, причина такого решения – неудачный опыт подобной пресс-конференции в 2018 году в Хельсинки его предшественника Дональда Трампа.

Между тем, российская сторона положительно отнеслась к инициативе проведения совместной пресс-конференции, но Белый дом отказался от такой идеи, так как «помнит о том, как Путин превзошёл Трампа в Хельсинки».

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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