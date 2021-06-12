Черчесов прокомментировал поражение России в первом матче Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча первого тура чемпионата Европы по футболу против национальной команды Бельгии.

«»Разнес» — это неправильное слово, но после матча я высказал игрокам свое недовольство. Высказал в нормальной форме — тренерской», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что команда находится в хорошей готовности, но ей мешают индивидуальные ошибки игроков.

Сборная России проиграла команде Бельгии в матче на чемпионате Европы со счетом 0:3.

В составе сборной Бельгии два гола забил Ромелу Лукаку, еще один — Тома Менье. Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург».

Следующий матч команда России проведёт 16 июня против сборной Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гости и жители Петербурга готовятся к предстоящей игре. Матч начнется менее чем через два часа. На территории фан-зоны играет громкая музыка, работают волонтеры.