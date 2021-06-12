Лошадь потеряла управление и влетела в толпу людей во время Сабантуя в Татарстане

В Татарстане лошадь, запряженная в упряжку, влетела в толпу людей за ограждением.
Инцидент произошел в поселке Балтаси, во время проведения Сабантуя — народного праздника.
Лошадь потеряла управление и влетал в толпу, сообщает YouTube-канал tatar.inform krim.
По данным агентства «Татар-информ», результате происшествия пострадал один 15-летний подросток. Его госпитализировали с несколькими ушибами.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице Крыма возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке. Пятилетняя девочка лишилась пальца после встречи с лошадью.