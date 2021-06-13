Во Франции в результате падения легкомоторного самолета погибли три человека

Во Франции в результате падения легкомоторного самолета погибли три человека
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

В регионе О-де-Франс на севере Франции потерпел крушение небольшой самолет.

В результате происшествия погибли три человека, сообщает региональная газета Voix du Nord.

По предварительной информации, крушение произошло вскоре после вылета самолета из аэродрома Бондю. В Вамбреши самолет упал близ одного из местных ресторанов. «(На борту — ред.) была семья из Безье, которая приехала вчера и вылетела только что, чтобы повидаться с родственниками в Бельгии», — рассказал мэр Вамбреши Себастьена Броньяра.

Причины произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека.

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