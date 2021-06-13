Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино

С вином не надо есть жирное и острое: скумбрию, колбасы, сало, семгу, маринованные овощи, васаби, сообщает РИА «Новости». У людей с язвой или гастритом они могут вызвать обострение. Также из-за этого часто случается состояние острого панкреатита, объясняет Денисова.

Также следует ограничивать дозировку алкоголя. Можно себе позволить один-два бокала вина в день. Они не скажутся негативно на здоровье. Всё же бутылка вина в день, тем более без закуски, может привести ко всем упомянутым болячкам, считает эксперт.