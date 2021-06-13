Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино

Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, каких сочетаний вина и еды следует избегать.
С вином не надо есть жирное и острое: скумбрию, колбасы, сало, семгу, маринованные овощи, васаби, сообщает РИА «Новости». У людей с язвой или гастритом они могут вызвать обострение. Также из-за этого часто случается состояние острого панкреатита, объясняет Денисова.
Также следует ограничивать дозировку алкоголя. Можно себе позволить один-два бокала вина в день. Они не скажутся негативно на здоровье. Всё же бутылка вина в день, тем более без закуски, может привести ко всем упомянутым болячкам, считает эксперт.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне во время пандемии стали чаще умирать от алкоголя. Такие данные приводит Росстат. Как сообщает РБК, в прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя.