Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино

Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино
Также следует ограничивать дозировку алкоголя. Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Анна Денисова рассказала, каких сочетаний вина и еды следует избегать.
С вином не надо есть жирное и острое: скумбрию, колбасы, сало, семгу, маринованные овощи, васаби, сообщает РИА «Новости». У людей с язвой или гастритом они могут вызвать обострение. Также из-за этого часто случается состояние острого панкреатита, объясняет Денисова.
Также следует ограничивать дозировку алкоголя. Можно себе позволить один-два бокала вина в день. Они не скажутся негативно на здоровье. Всё же бутылка вина в день, тем более без закуски, может привести ко всем упомянутым болячкам, считает эксперт.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне во время пандемии стали чаще умирать от алкоголя. Такие данные приводит Росстат. Как сообщает РБК, в прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя.
вино гастрит еда мнение эксперта панкреатит


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино
Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни
Губерниев высказался о футбольном матче России против Бельгии
На Васильевском острове глава асоциальной семьи перерезал горло жене
Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя выпивать больше трёх литров воды
Худрук Михайловского театра заменил Наталью Осипову на предстоящей «Баядерке»
Батрутдинов и Харламов посетили футбольный матч России против Бельгии
Дзюба прокомментировал разгром от сборной Бельгии