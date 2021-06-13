Александр Беглов посетил фестиваль «Славянская ярмарка»

Александр Беглов посетил фестиваль «Славянская ярмарка»
Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. Фото: пресс-служба Смольного

Губернатор Александр Беглов посетил в Северной столице фестиваль «Славянская ярмарка», который проходит в парке Озеро Долгое.

Беглов отметил, что Петербург поддерживает дружественные связи со странами славянского мира, сообщает Смольный.

На три дня парк превратился в настоящий город, здесь воссоздали быт и культуру славян. Пространство поделили на русское, белорусское и украинское. Так можно посмотреть постановки, попробовать национальные блюда.

Свое ремесло на мероприятии представили множество мастеров из разных уголков России. Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. В этом году установили 13 матрёшек с помощью них можно узнать необычные факты о той или иной стране.

Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. Фото: пресс-служба Смольного
Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. Фото: пресс-служба Смольного
Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. Фото: пресс-служба Смольного
Каждый год «Славянская ярмарка» собирает людей из разных государств. Фото: пресс-служба Смольного

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге хотят проводить ярмарки в два раза дольше, желая помочь бизнесу и горожанам.

Александр Беглов парк Озеро Долгое санкт-петербург Славянская Ярмарка Смольный


 

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