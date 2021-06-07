В Петербурге хотят проводить ярмарки в два раза дольше, желая помочь бизнесу и горожанам

В Петербурге хотят увеличить время проведения ярмарок. Фото: pixabay.com

В Петербурге хотят увеличить время проведения ярмарок. Фото: pixabay.com

Парламент Петербурга рассмотрит законопроект, который может увеличить сроки проведения ярмарок в городе.

Так, 7 июня Совет фракций Законодательного Собрания Северной столицы решил рассмотреть в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Санкт-Петербурга».

Изменения предполагают увеличение сроков использования земельных участков под ярмарку с 30 до 60 дней.

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслава Макарова объяснил, что данный законопроект направлен на то, чтобы предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее оправили от пандемии.

Кроме того, данная мера поддерживает и горожан, ведь ярмарки позволяют производителю обойти сетевые надбавки, в связи с этим появляется возможность сдерживания цен.

Вячеслав Макаров сообщает, что законом предлагается увеличить предельные сроки проведения ярмарок в Петербурге в два раза, с 30 до 60 дней в квартал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылся Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров».