В Петербурге открылся Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров»

В Петербурге открылся Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров»
В большом дворе проходит ярмарка и выставки. Фото: pixabay

Международный фестиваль искусств и дизайна «Соляной. Город мастеров» открылся в Петербурге. Дворы академии имени Штиглица уже который раз принимают фестиваль. Он проходит каждый год уже 24 года.

В большом дворе проходит ярмарка и выставки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Именно сегодня академия имени Штиглица представляет петербуржцам и туристам все свои возможности и весь свой потенциал.

Основная часть прошла до четырёх часов вечера, ярмарка и другие площадки будут работать до восьми вечера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пройдет первый фестиваль варгана. 29 и 30 мая в Петербурге состоится фестиваль, посвященный удивительному музыкальному инструменту — варгану. В воскресенье в Шереметевском дворце с двух до пяти часов дня покажут, как создают варган. Пройдёт целая выставка варганов из коллекций Шереметевского дворца.

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В Петербурге открылся Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров»