Театр «Буфф» получит имя своего основателя Исаака Штокбанта

Театр распахнёт свои двери под новым именем после того, как постановление о присвоении подпишет губернатор города на Неве Александр Беглов. Фото: Gazeta.SPb.ru

Театр распахнёт свои двери под новым именем после того, как постановление о присвоении подпишет губернатор города на Неве Александр Беглов. Фото: Gazeta.SPb.ru

Топонимическая комиссия Северной столицы одобрила присвоение Санкт-Петербургскому государственному музыкально-драматическому театру «Буфф» имени его основоположника – народного артиста России Исаака Штокбанта.

Заседание комиссии, на котором утвердили присвоение театру имени Исаака Штокбанта, прошло накануне, сообщает «Петербургский дневник». Решение члены комиссии приняли единогласно.

Театр распахнёт свои двери под новым именем после того, как постановление о присвоении подпишет губернатор города на Неве Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что худрук Михайловского театра заменил Наталью Осипову на предстоящей «Баядерке». Балерина Наталья Осипова не будет участвовать в балете «Баядерка», которая будет в Северной столице в четверг (17 июня). Об этом сообщил Михайловский театр «Вконтакте».