Театр «Буфф» получит имя своего основателя Исаака Штокбанта

Театр «Буфф» получит имя своего основателя Исаака Штокбанта
Театр распахнёт свои двери под новым именем после того, как постановление о присвоении подпишет губернатор города на Неве Александр Беглов. Фото: Gazeta.SPb.ru

Топонимическая комиссия Северной столицы одобрила присвоение Санкт-Петербургскому государственному музыкально-драматическому театру «Буфф» имени его основоположника – народного артиста России Исаака Штокбанта.

Заседание комиссии, на котором утвердили присвоение театру имени Исаака Штокбанта, прошло накануне, сообщает «Петербургский дневник». Решение члены комиссии приняли единогласно.

Театр распахнёт свои двери под новым именем после того, как постановление о присвоении подпишет губернатор города на Неве Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что худрук Михайловского театра заменил Наталью Осипову на предстоящей «Баядерке». Балерина Наталья Осипова не будет участвовать в балете «Баядерка», которая будет в Северной столице в четверг (17 июня). Об этом сообщил Михайловский театр «Вконтакте».

Александр Беглов исаак штокбант присвоение имени санкт-петербург театр буфф


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим
Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки
В Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19
Театр «Буфф» получит имя своего основателя Исаака Штокбанта
Лопырёва и Барановская посетили футбольный матч России против Бельгии
Александр Беглов посетил фестиваль «Славянская ярмарка»
Врач рассказала, c чем категорически запрещено сочетать вино
Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни