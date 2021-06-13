В Китае назвали непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

В Китае назвали непригодный для употребления с жареным картофелем продукт
Для женщин картошка очень полезна, потому что в ней есть  клетчатка, помогающая поддерживать красоту и молодость. Фото: unsplash

Картошка — один из самых популярных и полезных продуктов, но иногда её употребление может привести к проблемам с желудком.

Так картофель богат крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение, сообщает Sohu. Картошка помогает в профилактике гипертонии, так как он способствует выведению токсинов. Для женщин она очень полезна, потому что в ней есть клетчатка, помогающая поддерживать красоту и молодость.

Жареную картошку не стоит сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения пищи и спровоцировать расстройство пищеварения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого. Россельхознадзор нашел опасного карантинного вредителя в крупной партии картофеля, который привезли в Петербург из Египта. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

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