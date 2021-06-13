В Китае назвали непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

Картошка — один из самых популярных и полезных продуктов, но иногда её употребление может привести к проблемам с желудком.

Так картофель богат крахмалом и белком, которые улучшают пищеварение, сообщает Sohu. Картошка помогает в профилактике гипертонии, так как он способствует выведению токсинов. Для женщин она очень полезна, потому что в ней есть клетчатка, помогающая поддерживать красоту и молодость.

Жареную картошку не стоит сочетать с помидорами. Это может усложнить процесс усвоения пищи и спровоцировать расстройство пищеварения.