В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого

В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого
Картофель с личинкой привезли из Египта. Фото: unsplash

Россельхознадзор нашел опасного карантинного вредителя в крупной партии картофеля, который привезли в Петербург из Египта.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Карантинный фитосанитарный контроль 81 тонны картофеля провели в морском порту Петербурга. В партии корнеплодов нашли живую личинку насекомого, похожую на карантинный объект.

Личинку отправили на исследование в лабораторию. Выяснилось, что это Phthorimaea operculella Zell.- Картофельная моль. Она может нанести ощутимый урон таким пасленовым культурам, как картофелю, баклажанам, помидорам, табаку и перцу.

Петербургская компания, заказавшая продукцию, решила отправить 81 тонну картофеля на обеззараживание методом фумигации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга.

новости СПб Россельхознадзор фитосанитарный контроль


 

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