В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого

Россельхознадзор нашел опасного карантинного вредителя в крупной партии картофеля, который привезли в Петербург из Египта.
Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.
Карантинный фитосанитарный контроль 81 тонны картофеля провели в морском порту Петербурга. В партии корнеплодов нашли живую личинку насекомого, похожую на карантинный объект.
Личинку отправили на исследование в лабораторию. Выяснилось, что это Phthorimaea operculella Zell.- Картофельная моль. Она может нанести ощутимый урон таким пасленовым культурам, как картофелю, баклажанам, помидорам, табаку и перцу.
Петербургская компания, заказавшая продукцию, решила отправить 81 тонну картофеля на обеззараживание методом фумигации.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел паразитов в 25 тоннах корма для птиц в порту Петербурга.