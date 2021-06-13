В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа

11 человек погибли, более 14о увезли в больницу из-за взрыва природного газа в городе Шиянь в Китае.

Взрыв произошел рано утром в 6.30 по местному времени на территории дома в районе Чжанвань, там же рядом большой рынок, сообщает ТАСС. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.

В момент взрыва рынок уже работал, поэтому на его территории и вблизи было много людей, которые уже готовились открывать лавки. Спасатели вытащили из-под завалов 144 человека, все они уже у медиков, 37 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 погибли.