В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа

11 человек погибли, более 14о увезли в больницу из-за взрыва природного газа в городе Шиянь в Китае.
Взрыв произошел рано утром в 6.30 по местному времени на территории дома в районе Чжанвань, там же рядом большой рынок, сообщает ТАСС. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.
В момент взрыва рынок уже работал, поэтому на его территории и вблизи было много людей, которые уже готовились открывать лавки. Спасатели вытащили из-под завалов 144 человека, все они уже у медиков, 37 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 погибли.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае под поезд попали девять человек. Работники на железнодорожных путях попали под поезд пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).