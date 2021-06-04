В Китае под поезд попали девять человек

В Китае под поезд попали девять человек
Поезд насмерть сбил девять человек. Фото: pixabay.com

Работники на железнодорожных путях попали под поезд пассажирский поезд, следовавший из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).

В результате происшествия погибли девять человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Несчастный случай произошел на 401 километре дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дежурную часть транспортной полиции Ленобласти поступило сообщение о том, что на перегоне Мга — Назия 63 километре Ленинградской области грузовой товарный поезд наехал на мужчину.

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