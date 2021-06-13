В Ленобласти мужчина в ходе ссоры насквозь пронзил шампуром бедро знакомого

Подозреваемый находится в федеральном розыске, объявленным полицейским главком Брянской области.

В Выборгском районе госпитализировали 47-летнего мужчину, который получил ранение из-за шампура. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что все случилось в садоводстве «Белые ночи» у поселка Лебедевка. Там по непонятной причине поссорились два знакомых. Одному из мужчин слов показалось мало, поэтому он сначала ударил оппонентка руками, а затем вонзил в его ногу шампур.

Раненный самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь, а затем отправили лечиться амбулаторно. Полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, находящийся в федеральном розыске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спасли жизнь школьнику, которому проткнули глаз шампуром.