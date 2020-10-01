В Петербурге спасли жизнь школьнику, которому проткнули глаз шампуром

Ребенок мог умереть из-за инфекции, угодившей в рану.

Врачи петербургского Детского клинического центра имени Раухфуса спали не только зрение, но и жизнь мальчику, которому летом проткнули глаз шампуром. Об этом пишет «КП-Петербург». Отмечается, что ребенок мог ослепнуть из-за инфекции, которая попала в рану.

Напоминаем, что все случилось 16 августа. Друг пострадавшего хотел выкинуть шампур и бросил его – тот случайно попала мальчику прямо в глаз. Травмированного госпитализировали, он находился в больнице полтора месяца. Сейчас мальчик идет на поправку и чувствует себя хорошо.

«Я в больнице раньше не лежал, но сейчас, по таким обстоятельствам… мне нравится»,

— заявил сам мальчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьника госпитализировали с торчащим из глаза шампуром в Ленобласти.