Школьника госпитализировали с торчащим из глаза шампуром в Ленобласти

Ученик шестого класса госпитализирован с серьезной травмой глаза, которую он получил после отдыха на даче во Всеволожском районе Ленобласти.

В воскресенье, 16 августа, петербургский школьник поступил в одно из медучреждений города с тяжелой травмой. Мать мальчика рассказала медикам, что тот пострадал во время игры с другом, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел в деревне Вартемяги. Двое ребят поехали на велосипедах на песчаный карьер, расположенный поблизости. Там мальчики нашли ржавый шампур и начали с ним играть. Один из них подбросил его и случайно попал в глаз второму.

За ребенком приехали родители и отвезли его в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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