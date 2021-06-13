В Петербурге малышку забыли на улице после прогулки в детсаду: родители подключают прокуратуру

В Петербурге малышку забыли на улице после прогулки в детсаду: родители подключают прокуратуру
Родители не принимают извинения детсада. Фото: pixabay

Ребенок некоторое время находился на улице в полном одиночестве.

В Санкт-Петербурге девочку Варю, воспитанницу детского сада, забыли на улице после прогулки с воспитателями. Малышка провела почти 20 минут без присмотра взрослых, что стало причиной для недовольства родителей. Об этом сегодня, 13 июня, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел 10 июня. В детском саду отметили, что у них подобное ни разу не происходило и непонятно, как такое могло случится. Владелица учреждения добавила, что о ситуации стало известно после того, как из окна квартиры мать девочки увидела свою дочь, гуляющую по территории детсада в полном одиночестве. В детсаду подчеркивают, что ребенка сразу же забрали, накормили и уложили спать. Она не пострадала и получила минимальный стресс.

Родители, несмотря на извинения, решили обращаться в прокуратуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что администрацию четырех детсадов Северной столицы обязали поменять старые площадки.

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