На Красного Курсанта тушили двухкомнатную квартиру

Огонь успел охватить площадь в 20 квадратных метров.

В Петроградском районе сегодня днем, 13 июня, произошел пожар в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на улице Красного Курсанта в доме номер 26. Там по непонятной причине загорелась обстановка на площади 20 квадратных метров. На месте работали 17 спасателей и четыре единицы техники. На данный момент возгорание удалось ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время пожара в Волхове пострадали два пенсионера.