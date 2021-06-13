Под Петербургом перевернулся экскурсионный автобус: травмы получили 10 человек

Всего в автобусе находились 45 человек.
В Ленинградской области сегодня, 13 июня, перевернулся туристический автобус. Об этом сообщает правительство региона.
Все случилось недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе. В автобусе находились 45 человек, из них травмы получили девять человек. На место прибыли четыре бригады медиков, спасатели и пожарные. Семь человек были госпитализированы в Подпорожскую больницу, еще трое – в Лодейное поле.
Обстоятельства происшествия выясняются. Также уточняется информация о пострадавших.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель «Форда» пытался скрыться от полицейских, но поскользнулся.