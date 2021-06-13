В Петербурге водитель «Форда» пытался скрыться от полицейских, но поскользнулся

В Петербурге водитель «Форда» пытался скрыться от полицейских, но поскользнулся
Водитель остался цел и невредим. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль врезался в билборд и больше не сдвинулся с места.

В Невском районе днем 13 июня легковой автомобиль врезался в билборд, пытаясь скрыться от полицейских. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Солидарности. Водитель не хотел останавливаться по требованию полицейских, за ним была устроена погоня. В итоге автомобилист не справился с управлением из-за мокрой дороги и врезался в билборд.

«Остановил нарушителя билборд на Солидарности, перед перекрёстком с Кржижановского. Он при повороте после дождя не смог на скорости повернуть и влетел»,

— пишет автор поста.

Известно также, что водитель остался цел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на трассе «Кола» пострадала 11-летняя девочка.

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