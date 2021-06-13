В ДТП на трассе «Кола» пострадала 11-летняя девочка

В ДТП на трассе «Кола» пострадала 11-летняя девочка
Девочку и женщину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенка вместе с матерью госпитализировали.

В Ленинградской области накануне вечером, 12 июня, произошла жесткая авария. Как сообщают в правоохранительных органах, после инцидента госпитализировали ребенка и его мать.

Все случилось на 82-м километре трассы «Кола». Там по непонятной причине столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего были травмированы двое. Женщина отделалась ушибами, а ее 11-летняя дочь находится в состоянии средней тяжести. Обеих госпитализировали в районную больницу.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту. По предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

дтп кола новости СПб


 

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В ДТП на трассе «Кола» пострадала 11-летняя девочка
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