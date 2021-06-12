Мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту

Мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту
Стрела мусоровоза зацепила провода. Фото: google.maps

В центре Петербурга случился дорожный инцидент. Мусоровоз зацепил провода и утянул за собой светофоры с дорожными знаками.

Все случилось в субботу утром, 12 июня, на Аларчином мосту, на пересечении проспекта Римского-Корсакова и Английского проспекта. Крупногабаритная техника, заезжая на мост, задела стрелой провода. За ними потянулись несколько светофоров и дорожные знаки.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», движение по Аларчиному мосту на некоторое время перекрывали. Сейчас мост свободен для проезда. По предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова.

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Мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту
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