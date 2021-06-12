Мусоровоз зацепил провода и снес светофоры на Аларчином мосту

В центре Петербурга случился дорожный инцидент. Мусоровоз зацепил провода и утянул за собой светофоры с дорожными знаками.

Все случилось в субботу утром, 12 июня, на Аларчином мосту, на пересечении проспекта Римского-Корсакова и Английского проспекта. Крупногабаритная техника, заезжая на мост, задела стрелой провода. За ними потянулись несколько светофоров и дорожные знаки.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», движение по Аларчиному мосту на некоторое время перекрывали. Сейчас мост свободен для проезда. По предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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