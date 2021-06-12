Утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова

Машины находилась у дома 6 по улице Шахматова. Фото: скриншот google/maps

Машины находилась у дома 6 по улице Шахматова. Фото: скриншот google/maps

В Петродворцовом районе Петербурга загорелась иномарка. Причины появления огня выясняются.

Возгорание случилось сегодня утром, 12 июня, у дома №6 по улице Шахматова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:53. К месту происшествия оперативно выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил легковой автомобиль марки «Ford». В результате пожара в иномарке выгорел моторный отсек.

К 11:04 огонь был потушен. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель. Задымление произошло во время движения транспортного средства.