Утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова

Утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова
Машины находилась у дома 6 по улице Шахматова. Фото: скриншот google/maps

В Петродворцовом районе Петербурга загорелась иномарка. Причины появления огня выясняются.

Возгорание случилось сегодня утром, 12 июня, у дома №6 по улице Шахматова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:53. К месту происшествия оперативно выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил легковой автомобиль марки «Ford». В результате пожара в иномарке выгорел моторный отсек.

К 11:04 огонь был потушен. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель. Задымление произошло во время движения транспортного средства.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утром девять спасателей тушили полыхающий Ford на улице Шахматова
Прививку от коронавируса сделали более 745 тысяч жителей Петербурга
Петербург спустился на третью строчку в рейтинге по суточному приросту ...
Рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам
В Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель
День России и Евро-2020: чем заняться в Петербурге 12 и 13 июня
Россияне стали меньше пользоваться наличными деньгами с начала пандемии
В Петербурге тесты на коронавирус сдали более 35 тысяч человек