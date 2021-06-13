СК разбирается в обстоятельствах жесткого ДТП с участием экскурсионного автобуса

В результате инцидента пострадали около десяти человек.

Следственный комитет Ленинградской области занимается выяснением обстоятельств аварии с участием экскурсионного автобуса. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что ДТП произошло в Подпорожье в это воскресенье. По непонятной причине там перевернулся автобус, в котором находились 46 человек. В результате инцидента госпитализировали около десяти человек – количество пострадавших уточняется.

Следователи предполагают, что причиной аварии могли стать неблагоприятные дорожные условия – в регионе идет сильный дождь. Видимо, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В СК проводят проверку по факту оказания услуг, несоответствующих требованиям безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге водитель «Форда» пытался скрыться от полицейских, но поскользнулся.