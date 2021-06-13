Захарова отреагировала на заявление G7 о России

Захарова заявила, что предсказуемость российской стороны "подтверждена годами и делами". Фото: МИД

Захарова заявила, что предсказуемость российской стороны "подтверждена годами и делами". Фото: МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в выстраивании отношений с Россией «дело за «Семеркой».

Ранее G7 заявила, что заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ. Участники большой семерки указали, что намерены выстраивать диалог с Москвой там, «где есть сферы общего интереса».

По словам Захаровой, раньше стабильности и предсказуемости требовали только от России. Теперь же это зависит от всех сторон, отметила Захарова.

Она добавила, что предсказуемость российской стороны «подтверждена годами и делами».

«Дело за «Семеркой», у которой с этой сферой не очень», — написала представитель МИД в Telegram-канале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лидеры G7 объявят о намерении обеспечить мир 1 млрд доз вакцин от COVID-19.