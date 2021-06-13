Улицу Замшина залило водой после прорыва трубы

Улицу Замшина залило водой после прорыва трубы
Коммунальная авария на Замшина. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье, 13 июня, в Калининском районе случился прорыв трубы. Водой залило проезжую часть на территории местной школы.

Об этом очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось на территории школы №186 на улице Замшина.

Трубу прорвало около 11 часов утра, однако аварию и ее последствия не ликвидировали до сих пор. Со слов петербуржцев, аварийная служба приезжала к месту коммунальной аварии дважды. Сейчас территория огорожена, но никаких работ не проводится, добавил автор публикации.

Коммунальная авария на Замшина. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Зольной произошел прорыв трубы. Пользователи гадают: пиво это или все-таки фекалии? У петербуржцев есть сразу несколько предположений на этот счет.

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