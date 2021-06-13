В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации уже есть. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации уже есть. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцинированные люди могут заболеть коронавирусом, но сама прививка здесь ни при чем, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации уже есть. При появлении симптомов ОРВИ после вакцинации в ведомстве посоветовали немедленно обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус, передает РИА Новости.

При этом сама вакцина от коронавируса не является причиной положительного результата ПЦР-теста, поскольку при тестировании выявляют наличие вируса, а не иммунитет к нему, заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова рассказала, когда России снимут ковид-ограничения. По ее словам, россияне смогут свободно передвигаться только после формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.