В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 105 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 105 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: mosgorzdrav.ru

Жители Ленобласти продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки в регионе выявлено 105 случаев заражения COVID-19.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью. Всего на сегодняшний день в 47-м регионе выявили более 46,5 тыс. заболевших и более 1,5 тыс. умерших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 15 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили 6 590 человек. Второе место у Подмосковья — 1 043 новых ковид-пациента. Следом идет Петербург — 865 зараженных COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что случаи заражения коронавирусом после вакцинации уже есть. При появлении симптомов ОРВИ после вакцинации в Роспотребнадзоре посоветовали немедленно обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.

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