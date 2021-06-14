Ночью на Витебском проспекте перевернулся автомобиль

Ночью на Витебском проспекте перевернулся автомобиль
Авария случилась на Витебском проспекте. Фото: скриншот google/maps

На Витебском проспекте в Петербурге произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Причиной аварии стала невнимательность одного из водителей

Дорожный инцидент произошел сегодня ночью, 14 июня, у дома №47. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Ларгус отправил Daihatsu Mira в полет, перестраиваясь на заправку со средней полосы», — написал автор записи.

В результате столкновения машина перевернулась. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль нырнул в пруд в саду Ивана Фомина. О том, как транспортное средство оказалось в водоеме, информации нет.

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