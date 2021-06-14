Автомобиль нырнул в пруд в саду Ивана Фомина

На Невском проспекте в Петербурге произошло ЧП. Легковой автомобиль оказался в пруду посреди сада Ивана Фомина.

Инцидент случился вечером воскресенья, 13 июня. Фотографиями несостоявшегося заплыва очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня автомобиль искупался в пруду сада Ивана Фомина», — написал автор записи.

На кадрах видно, что капот синей легковушки полностью погрузился под воду, при этом у автомобиля открыт багажник. О том, как транспортное средство оказалось в водоеме не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль не смог утонуть в пруду на юго-западе Петербурга. По словам очевидцев, наполовину погрузившуюся в воду Lada Kalina оставили в пруду рядом с железнодорожной станцией Сергиево.