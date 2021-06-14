В Приморском районе полыхала квартира на втором этаже

В Петербурге в Приморском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 июня стало известно, что в Приморском районе Северной столицы по аллее Поликарпова дом 8 корпус 1 случился пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 08:54.

Оказалось, что загорелась квартира на втором этаже, так горела обстановка на площади 2 квадратных метра.

В данный момент о пострадавших информации нет.

Так, к ликвидации пожара было привлечено от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в Волхове пострадали два пенсионера. Оба пожилых человека находятся в реанимации.