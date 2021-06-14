В Петербурге задержали изрезанного мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Петербурге находящемуся в федеральном розыске молодому человеку потребовалась помощь врачей. Он рассказал, что порезался о разбитую бутылку.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 13 июня. В больницу обратился 20-летний молодой человек с колото-резаной раной плеча.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина пояснил, что порезался о разбитую бутылку. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Позже выяснилось, что пострадавший числится в федеральном розыске по Ивановской области. Он скрывался от органов дознания в ходе расследования уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом правоохранительные органы сумели задержать подозреваемого, который сбил на электросамокате ребенка. Им оказался безработный мужчина, который находится в федеральном розыске.