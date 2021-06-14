В Петербурге задержали изрезанного мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Петербурге задержали изрезанного мужчину, находившегося в федеральном розыске
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге находящемуся в федеральном розыске молодому человеку потребовалась помощь врачей. Он рассказал, что порезался о разбитую бутылку.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 13 июня. В больницу обратился 20-летний молодой человек с колото-резаной раной плеча.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина пояснил, что порезался о разбитую бутылку. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Позже выяснилось, что пострадавший числится в федеральном розыске по Ивановской области. Он скрывался от органов дознания в ходе расследования уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом правоохранительные органы сумели задержать подозреваемого, который сбил на электросамокате ребенка. Им оказался безработный мужчина, который находится в федеральном розыске.

задержание новости СПб федеральный розыск


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург предусмотрел выезд реанимобиля на игровое поле
Ухудшение эпидситуации не отразится на проведении ЕГЭ
Маневры голубой «БМВ» на Дороге Жизни привели к разгрому ...
В Ленобласти дачник угнал иномарку соседа, решив его проучить
На проспекте Непокоренных много покоренных: три ДТП в одном месте
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 21 610 человек
Под Выборгом иномарка со всего размаху влетела в забор
В Петербурге задержали изрезанного мужчину, находившегося в федеральном розыске