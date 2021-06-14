Под Выборгом иномарка со всего размаху влетела в забор

Под Выборгом автомобиль влетел в забор. Фото: "ДТП и ЧП Выборг"

Под Выборгом автомобиль влетел в забор. Фото: "ДТП и ЧП Выборг"

В Ленинградской области под городом Выборг произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля протаранил забор. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Выборг».

Так, 13 июня в сообществе показали, как автовладелец не справившись с управлением влетел в забор.

В Выборгском районе случилась необычная авария. При это, ДТП обошлось без жертв.

По некоторой информации, все произошло на Кооперативной улице в поселке Выборгский. Водитель иномарки не сумел справиться с управлением и оказался в чужом заборе.

Судя по фото, опубликованному очевидцем происходящего в Сети, дорога был несколько мокрой из-за недавнего дождя, поэтому авто могло просто занести.

Отмечается, что в момент аварии автомобилист был трезв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария из трех машин заставила скорую мигом примчаться на Краснопутиловскую улицу в Московском районе Северной столицы.