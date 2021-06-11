Авария из трех машин заставила скорую мигом примчаться на Краснопутиловскую

В Петербурге в Московском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Московском районе Северной столицы на перекрестке улицы Краснопутиловской и улицы Варшавской случилось ДТП из трех машин.
Очевидцы происходящего, которые опубликовали фотографии с места происшествия сообщают, что работники скорой медицинской помощи приехали довольно быстро.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус на Горском шоссе залез верхом на легковушку.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что мотоциклист попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.