Авария из трех машин заставила скорую мигом примчаться на Краснопутиловскую

На Краснопутиловской авария из трех машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Краснопутиловской авария из трех машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Московском районе города произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе Северной столицы на перекрестке улицы Краснопутиловской и улицы Варшавской случилось ДТП из трех машин.

Очевидцы происходящего, которые опубликовали фотографии с места происшествия сообщают, что работники скорой медицинской помощи приехали довольно быстро.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобус на Горском шоссе залез верхом на легковушку.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мотоциклист попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.