В Ленобласти дачник угнал иномарку соседа, решив его проучить

В Ленобласти дачник угнал иномарку соседа, решив его проучить
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Бокситогорском районе Ленобласти конфликт двух соседей закончился угоном автомобиля. Горе-угонщик сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Утром в воскресенье, 13 июня, в отдел полиции обратился 48-летний житель поселка Совхозный. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего авто Audi 80 стоимостью 150 тыс. рублей.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в тот же день стражи порядка нашли угнанный транспорт в деревне Новлив. Выяснилось, что угонщиком является сосед заявителя, решивший «проучить» его из-за садовой тачки.

Мужчины вместе приехали в деревню Новли, после чего заявитель вышел выгружать тачку. Когда он вернулся, в иномарке не оказалось ключей. Заявитель пошел домой за запасным комплектом, а когда вернулся — иномарки на месте уже не было.

Горе-угонщик сам явился в полицию. Его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 16-летний подросток угнал в Гатчине иномарку и тут же улетел в кювет.

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