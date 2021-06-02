16-летний подросток угнал в Гатчине иномарку и тут же улетел в кювет

16-летний подросток угнал в Гатчине иномарку и тут же улетел в кювет
Молодой человек угнал автомобиль и попал в нем в аварию. Фото: pixabay

В Ленинградской области 1 июня оперативники задержали подростка, который угнал иномарку и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, рано утром 39-летняя жительница Гатчины рассказала полицейским, что неизвестный украл у ее мужа автомобиль «Хендай Соната». Так, ущерб составил 200 тыс. рублей.

Через несколько часов сотрудники ОГИБДД по Гатчинскому району после аварии в кювете в поселке Новый Свет нашли украденную машину. При этом, рядом с ней находился и 16-летний подросток, которого задержали.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика: мужчина жил на той же улице.

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