Полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика: мужчина жил на той же улице

Полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика: мужчина жил на той же улице
Задержали подозреваемого в угоне мотоцикла. Фото: Pixabay

В Петербурге в Калининском районе города оперативники поймали и задержали подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Третьего мая в полицию Калининского района обратился 29-летний парень. Он работает курьером в службе доставки.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что у него на улице Черкасова у дома 12 неизвестный украл мотоцикл. Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Затем, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в данном преступлении. Его «взяли» прямо в стенах собственной квартиры на той же улице, где он украл мотоцикл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области полиция задержала угонщиков каршеринговой БМВ Х6, демонтировавших маячок в автомобиле.

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