На проспекте Непокоренных много покоренных: три ДТП в одном месте

На проспекте Непокоренных много покоренных: три ДТП в одном месте
На Проспекте Непокоренных три аварии за утро. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Калининском районе города на одной улице случилась целая серия аварий. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Калининском районе Северной столицы на проспекте Непокоренных 14 июня, по словам очевидцев, случилась какая-то аномалия. Потому как на одной улице зафиксировано сразу три дорожно-транспортных происшествия.

На видеозаписи, которую опубликовал пользователь заметно только две аварии. В одном ДТП виден развороченный «Хендай». Ему прилетело и сзади, и спереди. Водитель и пассажиры расположились на газоне и смотрели на все случившееся.

Буквально в том же месте только на другой стороне дороги еще одно ДТП. Там, в результате столкновения машина такси въехала в зад грузовика.

О пострадавших информации в данный момент нет.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что мотоциклист попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской.

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