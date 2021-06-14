Маневры голубой «БМВ» на Дороге Жизни привели к разгрому барьерного ограждения

В Ленинградской области в результате «маневров» иномарки произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».
Так, на Дороге Жизни рядом со Всеволожской Центральной клинической больницей 14 мая случилось ДТП.
Оказалось, что в 09:15 водитель на голубой «БМВ» решил продемонстрировать улице «смертельные номера».
После того, как автолюбитель нажал на газ и выкрутил руль, автомобиль занесло и справиться с управлением уже не получилось. В связи с этим машину просто выбросило на встречную полосу. Радость лишь в том, что на «встречке» не было машин.
На кадрах заметно, что автомобиль сильно пострадал и снес барьерное ограждение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло тройное ДТП. Двое человек пострадали.