В Петербурге на тренировку вышла не вся сборная России по футболу

В Петербурге на тренировку вышла не вся сборная России по футболу
В Петербурге проходит тренировка сборной России. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Петроградском районе города на стадионе «Петровский» началась тренировка сборной России по футболу.

Так, Далер Кузяев, Игорь Дивеев и Федор Кудряшов тренируются в общей группе. Об этом сообщает «78 канал».

Однако зенитовец Юрий Жирков сегодня пропускает занятие, потому как получил травму в мачте с бельгийцами.

Напомним, что сегодня состоится матч Польша — Словакия в рамках турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи 14 июня запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Газпром Арена в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на кокошники перед Евро-2020 вырос втрое.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Евро-2020 заставил открыть на улицах Северной столицы дополнительные 44 туалета.

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