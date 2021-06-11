ЕВРО-2020 заставил открыть на улицах Северной столицы дополнительные 44 туалета

На улицах Петербурга появились дополнительные 44 туалета, которые установил Водоканал.

11 июня пресс-служба Водоканала объяснила, что пока идет чемпионат Европы по футболу, то в городе на Неве открыли еще 44 туалета.

Известно, что большая часть из них поставлена на Крестовском острове -40 штук. Их расположили у входа в парк со стороны станций «Крестовский остров» и «Зенит», также рядом с билетными кассами, а еще на спуске с Яхтенного моста.

Работать данные дополнительные туалеты будут в дни, когда проводятся матчи.

Остальные четыре туалета поставили на фан-зоне на Конюшенной площади. Сообщается, что эти станут функционировать, пока не закончится чемпионат.

При этом, туалеты на Дворцовой площади у Певческого моста и у СК «Юбилейный» работают в штатном режиме.

Стоит отметить, что график работы общественных туалетов с 9:00 до 21:00 ежедневно. Исключая 25 и 30 июня, когда не работают фан-зоны, а в дни игр туалеты не закроются до последнего болельщика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-2020.