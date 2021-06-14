На проспекте Непокоренных погибла пассажирка такси, въехавшего под грузовик

В аварии на проспекте Непокоренных через лобовое стекло вылетела девушка. Фото: https://pixabay.com/

В аварии на проспекте Непокоренных через лобовое стекло вылетела девушка. Фото: https://pixabay.com/

В Петербурге в Калининском районе города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В Калининском районе Северной столицы на проспекте Непокоренных случилось массовое ДТП, в котором погибла пассажирка такси. Об этом сообщают «Невские Новости».

14 июня утром такси въехало в «Сканию». Водителя авто забрала скорая. А его пассажирка однако погибла.

Женщина сидела сзади и, скорее всего, в момент аварии не была пристегнула ремнем безопастности.

ДТП вынудило водитель такси быстро перестроился из крайней правой в среднюю полосу. Там он задел автомобиль «Хендай», который медленно двигался, ожидая свою очередь проезда на светофоре.

Так, «Хендай» кинуло влево на «БМВ» и «Субару».

Автомобиль такси же отбило вправо. Он влетел в зад в самосвала «Скания». Женщину находившуюся в салоне авто выбросило вперед через лобовое стекло.

Сообщается, что водитель такси находился в таком шоке, что не мог самостоятельно передвигаться. Поэтому его с места трагедии увезли на реанимобиле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после смертельного ДТП в Свердловской области возбуждено уголовное дело.