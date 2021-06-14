Мал золотник да дорог: «Матиз» устроил пробку на Октябрьской набережной

Мал золотник да дорог: &#171;Матиз&#187; устроил пробку на Октябрьской набережной
ДТП с "Матизом" на Октяборьской набережной. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было осложнено движение автомобилей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы при повороте с Октябрьской набережной на Зольную улицу столкнулись две иномарки.

Зеленый «Матиз» и «Хендай» заняли целую полосу движения. Это создало пробку. Машинам приходилось объезжать ДТП по ￼соседним полосам.

Однако, через некоторое время очевидцы происходящего сообщают в социальных сетях, что в данный момент все нормализовалось и заторов нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.

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