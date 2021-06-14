Троицкий мост разведут почти на пять часов из-за репетиции «Алых парусов»

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников.

Из-за проведения репетиции «Алых парусов» в ночь с понедельника, 14 июня на вторник, 15 июня изменят время разводки Троицкого моста. Об этом сообщает «Мостотрест».

Переправу разведут раньше обычного — в 23:00. Восстановится движение по мосту с 04:50 15 июня. При этом остальные мосты будут работать по графику.

«Алые паруса» пройдут 25 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы «Алых парусов» начали составлять программу торжественного открытия. Они объявили кастинг среди талантливой молодёжи на участие в главном фестивале выпускников.