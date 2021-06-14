Постояльцев отеля «Европа» холодильник отправил на площадь Искусств

Постояльцев отеля &#171;Европа&#187; холодильник отправил на площадь Искусств
Гранд отель "Европа" на Михайловской улице, 1. Фото: google.maps

В Петербурге в отеле «Европа» задымился холодильник, в связи с чем постояльцев отеля пришлось эвакуировать.

В одном из помещений отеля в центре города задымился холодильник. Затем сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает «Фонтанка».

14 июня очевидцы происходящего наблюдали за тем, как из отеля выходят люди.

Всем пришлось на некоторое время побыть в сквере на площади Искусств.

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций прибыли к объекту быстро. Поэтому буквально через 30 минут всех стали запускать обратно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили квартирный пожар в Решетниково. Квартирный пожар произошел сегодня ночью в Курортном районе. В огне погибла женщина.

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