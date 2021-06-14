Женщина погибла в квартирном пожаре в Курортном районе

Квартирный пожар произошел сегодня ночью в Курортном районе. В огне погибла женщина.

Возгорание в понедельник, 14 июня, около 1:20 в доме № 2 в поселке Решетникова. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире выгорела обстановка в комнате на площади трех квадратных метров.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в квартире обнаружили тело женщины, замотанной в одеяло, которая лежала на кровати.

Возможен поджог помещения, на месте работают следователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в поселке Решетникова боролись десять спасателей, прибывших к месту ЧП на двух спецмашинах. Они тушили пожар менее часа.