На Володарском мосту никак не потушат горящий автобус

В Петербурге в Невском районе загорелся автобус.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 июня стало известно о пожаре
на Володарском мосту.
Сообщается, что сигнал о пожаре автобуса поступил в 14:17.
Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Определяются причины возгорания.
Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 9 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Беговой» полностью сгорел автобус: полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных.