На Володарском мосту никак не потушат горящий автобус

На Володарском мосту горит автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Володарском мосту горит автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе загорелся автобус.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 14 июня стало известно о пожаре

на Володарском мосту.

Сообщается, что сигнал о пожаре автобуса поступил в 14:17.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало. Определяются причины возгорания.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Беговой» полностью сгорел автобус: полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных.